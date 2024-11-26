Kerem Aktürkoğlu'na Barcelona transferi için engel

İsmi Barcelona ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun İspanyol devine transfer olmasındaki en büyük engelin serbest kalma bedeli olduğu belirtildi.

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2.Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen Yasin Öztekin, Benfica'da harika bir sezon başlangıcı yapan Kerem Aktürkoğlu için Barcelona iddiasında bulunmuştu.

"İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz"

Öztekin açıklamasında Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya gidebileceğini belirterek, "İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz." demişti.

Barcelona serbest kalma bedelini karşılamayabilir

Yasin Öztekin'in bu iddiası Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Portekiz basınında yer alan haberde, Yasin Öztekin'in bu iddiası gündeme getirilirken, Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu'na olası bir ilgisi durumunda transferin neden gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ile yeni bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmesi gündemde.

Haberde, Benfica'nın 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli belirlemesi durumunda Barcelona'nın bunu karşılamasının mümkün olmadığı belirtildi.

Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında

Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut serbest kalma bedeli 60 milyon euro olarak gösterilirken milli futbolcuyu Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var.

26 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmeyen Benfica'nın, kısa süre içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile serbest kalma maddesini güncellediği yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: SABAH