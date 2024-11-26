TFF Yönetim Kurulu'ndan Hacıosmanoğlu kararı! İstifa edecek mi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği iddiaları sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında, kendisine tam destek verildiği açıklandı. Toplantı detaylarını paylaşan Ersin Düzen, yanıltıcı sosyal medya içeriklerine karşı hukuki adımlar atılacağını ve Türkiye-Macaristan maçının İstanbul’da oynanmasının önerildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Whatsapp üzerinden yayınladığı bir mesajla görevinden istifa edeceği iddia edilmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Hacıosmanoğlu görevinden istifa etmeyeceğini ifade etmişti.

Hacıosmanoğlu istifasının söz konusu olmadığını vurguladı

Ancak gözler Riva’da yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Toplantıda yaşananları Gülseven Medya Spor Yayınları Koordinatörü Ersin Düzen detaylarıyla açıkladı.

Toplantıda alınan kararları ve edindiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Ersin Düzen şu ifadeleri kullandı:

“TFF Yönetim Kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam destek çıktı. İstifa söz konusu değil.

Tüm yöneticiler, toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.

2015 yılına ait olan görüntüleri, Karadağ’da çekilmiş gibi gösteren ve paylaşım yapan hesaplarla ilgili TFF hukuk departmanı harekete geçti.

Bu arada ortak görüş, Uluslar Ligi Play-Off’taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul’da oynanmasına yönelik. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.”