BIST 9.620
DOLAR 34,65
EURO 36,46
ALTIN 2.929,97
HABER /  DÜNYA

Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi öldü

Guinnes Rekorlar Kitabının "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanının sahibi 112 yaşındaki İngiliz John Tinniswood, hayatını kaybetti.

Abone ol

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Venezuelalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle nisanda 111 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanı verilen Tinniswood, dün Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.

Ağustosta 112 yaşına giren Tinniswood'un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı ise ondan 2 ay küçük Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

Toplamda 112 yıl 91 gün yaşayan Tinniswood, ağustostaki doğum gününde basına yaptığı açıklamada uzun yaşamın sırrının olmadığını belirterek, meditasyon yapma tavsiyesinde bulunmuştu.

Tinniswood, uzun yaşamın sadece şans olduğunu dile getirerek, "Özel bir sırrım var mı bilmiyorum. Gençliğimde çok aktiftim ve çok yürürdüm. Bunun etkisi oldu mu bilmem. Bana göre başkasından farklı değilim." demişti.

Tinniswood, eşini 44 yıl evli kaldıktan sonra 1986'da kaybetmiş, işinden ise 1972'de emekli olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı
Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı
Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz
Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz
Manisa'ya Çin sokağı kuruluyor! Yer belli oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek açıkladı
Manisa'ya Çin sokağı kuruluyor! Yer belli oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek açıkladı
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif
Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif
Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor
Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor
Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen bulunan kitabede bakın ne yazıyor?
Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen bulunan kitabede bakın ne yazıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor
Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'da başlandı
Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'da başlandı
UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
DEM Parti'den İmralı başvurusu! O belge yayımlandı
DEM Parti'den İmralı başvurusu! O belge yayımlandı
İstanbul'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi, oğlu ve kayınvalidesi de toprağa verildi
İstanbul'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi, oğlu ve kayınvalidesi de toprağa verildi