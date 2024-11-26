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DEM Parti'den İmralı başvurusu! O belge yayımlandı

DEM Parti'den İmralı başvurusu! O belge yayımlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 22 Ekim'de yaptığı Abdullah Öcalan çağrısını tekrarlamış, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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DEM Parti eş genel başkanları Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı
Ankara kulislerinde bugün hareketli dakikalar yaşanırken; Bahçeli'nin açıklaması sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

 Belge ortaya çıktı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın imzasını taşıyan başvurunun belgesi de ortaya çıktı. Başvurunun sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti duyurmuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz Tülay eş başkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." dedi.

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