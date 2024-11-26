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Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin kaldığı binayı vurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin kaldığı binayı vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın hedef alındığı belirtildi.

Detay verilmeksizin saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Merkava tipi olduğu belirtilen iki tankın da patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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