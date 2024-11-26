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Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor Kopanki yerleşim birimi ele geçirildi

Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor Kopanki yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim biriminin kontrolünü ele aldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 135 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) yönetim merkezine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, söz konusu İHA merkezinden Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, (Zaporijya bölgesindeki) Energodar kenti ve Zaporijya NGS'ye 5 kez saldırı düzenledi. Bunların üçünde İHA'lar kullanıldı. Saldırı sonucunda ölen olmadı, ancak bir idari binada küçük hasar oluştu. NFS personeli, radyoaktif durumu izleyerek çalışmaya devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 719 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 508 tank ve zırhlı araç, 1492 çok namlulu roketatar, 18 bin 562 obüs ve havan topu ile 28 bin 739 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun geçen hafta Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini kontrolüne aldığını bildirmişti.

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