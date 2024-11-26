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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti'li Ahmet Türk'e ilişkin açıklama: Her zaman görüşebiliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti'li Ahmet Türk'e ilişkin açıklama: Her zaman görüşebiliriz

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği konuşulurken, Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bahçeli, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği iddiaları vardı.

Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

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