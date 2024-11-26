Apple'dan yeni özellik: SIM kartlar tarih mi oluyor?

Apple, akıllı telefon dünyasında yeni bir döneme geçiyor. Şirketin, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisiyle birlikte fiziksel SIM kart yuvasını tamamen kaldıracağı iddia ediliyor. Bu sayede telefonlar daha ince ve şık bir tasarıma kavuşacak.

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Apple'ın, iPhone 17 serisiyle birlikte fiziksel SIM kartlara veda edeceği öne sürüldü. The Information'da yer alan habere göre, şirket ABD'de ürettiği iPhone 14 ve 16 modellerinde olduğu gibi, iPhone 17'de de yalnızca eSIM teknolojisini kullanacak. Bu sayede kullanıcılar, birden fazla hat kullanabilecek ve fiziksel bir SIM kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Rapora göre önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunulacak telefonlarda da SIM kart yuvası olmayacak.