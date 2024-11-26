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Bursa'da feci kaza! Çarpıp ters devrildi, ölenler var

Bursa'da feci kaza! Çarpıp ters devrildi, ölenler var

 Bursa'nın Kestel ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Murat Şenyer (36) idaresindeki mermer firmasına ait 26 FB 139 plakalı kamyonet, Barakfakih mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra ters devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardım çağrısının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şenyer ile aynı araçtaki Mevlüt Kılıç'ın (33) öldüğü belirlendi.

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