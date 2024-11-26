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Elon Musk bir kez daha İngiliz hükümetini hedef aldı

Elon Musk bir kez daha İngiliz hükümetini hedef aldı

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı.

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Musk, X'te yaptığı paylaşımda, İngiltere'de genel seçim çağrısı yapan kampanyada imza sayısının 2 milyonu aşmasının ardından daha önce de eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı.

İsveçli bir gazetecinin İngiltere'de yeni bir genel seçim çağrısı yapan halkın başlattığı kampanyada imza sayısının milyonları bulduğuna dair paylaşımını alıntılayan Musk, "Britanya halkı zalim bir polis devletinden bıktı." ifadesini kullandı.

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın müttefiki ve yakın çalışma ekibine dahil olan Musk, daha önceki eleştirisinde Starmer'in yönettiği İngiltere'de polisi halka ırklarına göre farklı muamelede bulunmakla suçlamıştı.

Ayrıca, Musk, hafta sonunda X'te, İngiltere'de Starmer'e halk desteğinin azaldığını gösteren bir grafik paylaşmıştı.

İngiliz hükümeti, sokakları güvenli hale getirmeye kararlı

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü ise Musk'ın yorumlarına dair, "Bireysel yorumlara girmeyeceğim. Başbakan, İngiliz halkı için en önemli konulara odaklanmış durumda." dedi.

Sözcü, sokakları korumanın hükümetin misyonunun "açık bir şekilde önemli bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Starmer'ın Trump ve Musk ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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