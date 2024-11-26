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Niğde Valiliği'nden karla ilgili önemli uyarı. Sokağa çıkacak vatandaşlar dikkat

Niğde Valiliği'nden karla ilgili önemli uyarı. Sokağa çıkacak vatandaşlar dikkat

Niğde Valiliği tarafından kentte yaşayan ve dışarıda planı olan vatandaşlara yönelik kar yağışı hakkında flaş uyarı gerçekleştirildi.

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Niğde Valiliği'nden vatandaşların can ve mal güvenliği açısından çok önemli bir uyarı gerçekleştirildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.11.2024 Salı günü ilk saatlerden itibaren ilimizde kuvvetli 5-20 cm kar yağışı bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen 5 - 15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Yapılan açıklamada; oluşması muhtemel riskler, ulaşımda aksamalar, don olayı, buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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