Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı! Paylaşımı başına dert oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken oyuncu Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. İlgili kişi yakalandığında mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirilecek.

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Kızının kendisini darp ettiğini söyleyerek yetkilerden yardım isteyen Deniz Akkaya​, kızının babası Efe Önbilgin ile velayet kavgasına tutuştu. Kızları A.Ö. devlet korumasına alınırken eski eşi Türk Medeni Kanunu kapsamında Deniz Akkaya'nın bipolar olduğunu öne sürerek dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakaret​, tehdit​ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken-oyuncu Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Kızının vesayet davasına Hakim hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlattı ve Akkaya’nın gözaltına alınması kararı verildi.

Kızına termos atmıstı

Eski manken Deniz Akkaya kızının kendisine şiddet uyguladığını söyledikten sonra evinin balkonuna kapattığını iddia etmişti. Kızı A.Ö’nün yüzüne çanta fırlatması ve çantada bulunan termosun yüze çarpması iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında dava açılmıştı. Hakkında karar çıkan Deniz Akkaya’ya hapis cezası talep edilmişti.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı yaşanan olayların ardından annesinin yanına geri dönmek istemediğini belirtmişti. Mahkeme tarafından talep edilen Sosyal İnceleme Raporunda A.Ö annesine dönmek istemediğini, velayetinin annesinde kalması durumunda çocuk esirgemede yaşamak istediğini kaydetti.