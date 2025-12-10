Aylardır tedavi görüyordu! Kadir İnanır eriyip bitmiş, son hali herkesi şoke etti

Usta oyuncu Kadir İnanır, Yeşilçam'ın efsane ve unutulmaz isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. Usta oyuncu İnanır'ın güncel sağlık durumu ve son hali herkes tarafından merak edilirken, sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf ortaya çıktı. Kadir İnanır'ın son halini görenler şaştı kaldı.