Akasya Durağı'nın 'Fato Aney'ini tanıyamayacaksınız! Son halini görenler o olduğuna inanamadı
Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Akasya Durağı dizisinin oyuncularının şuan neler yaptıkları ve son halleri merak ediliyor. Fenomen dizide 'Fato Aney' karakterini canlandıran Sema Aras'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Oyuncunun son hali ortaya çıktı ve kısa, pembeye boyadığı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi...
Bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran Akasya Durağı dizisinin oyuncu kadrosunda Aslı Altaylar, Levent Ülgen, Pelin Sönmez, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyordu. Dizide 'Fato Aney' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sema Aras ise canlandırdığı karakterin kendine has tarzı ve konuşması ile ilgi çekiyordu. Aras, son haliyle ortaya çıktı, değişimi kimse tahmin bile edemezdi.
Dizide her karakterin kendine özgü bir renk kattığı yapımda, hiç kuşkusuz en çok dikkat çekenlerden biri 'Fato Aney' karakterini canlandıran Sema Aras oldu.
61 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Aras'ın son hali görenleri şaşırttı; kısa ve pembeye boyadığı saçlarıyla adeta bakışları üzerine topladı ve değişimiyle ağızları açık bıraktı.
İşte Sema Aras'ın son hali...