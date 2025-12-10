Akasya Durağı'nın 'Fato Aney'ini tanıyamayacaksınız! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran Akasya Durağı dizisinin oyuncu kadrosunda Aslı Altaylar, Levent Ülgen, Pelin Sönmez, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyordu. Dizide 'Fato Aney' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sema Aras ise canlandırdığı karakterin kendine has tarzı ve konuşması ile ilgi çekiyordu. Aras, son haliyle ortaya çıktı, değişimi kimse tahmin bile edemezdi.