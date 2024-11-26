BIST 9.658
DOLAR 34,64
EURO 36,38
ALTIN 2.915,23
HABER /  SAĞLIK

Uzman isim "yarardan çok zararı var" diyerek uyardı: İşitme kayıplarına yol açabiliyor

Uzman isim "yarardan çok zararı var" diyerek uyardı: İşitme kayıplarına yol açabiliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, pamuklu kulak temizleme çöplerinin işitme kayıplarına yol açabildiğini söyledi.

Abone ol

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine, kulağın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu ifade etti.

Kulak çöplerinin temizliğin aksine daha fazla kulak tıkanıklığına yol açtığını belirten Ocak, "Yazın güneşe çıktığımızda derimiz nasıl soyuluyorsa ve deri yenileniyorsa, dış kulak yolu da kendi kendini temizleyebiliyor. Kulak çöpü kullanan kişiler kulağını temizlediğini zannediyor. Ancak görünen kirlerin bir miktarını alıyor ama kirin büyük bir kısmını kulak yoluna doğru ittiriyor. Kulak kendi kendini içeriden dışarıya temizlemeye çalışırken dışarıdan böyle bir etki geldiği zaman kulak kiri içeride topaklaşıyor ve kulağı daha fazla tıkıyor." diye konuştu.

Ocak, kulak çöpü kullanımının yarardan çok zararı olduğunu vurguladı.

Bu tarz kullanımların kulakta çeşitli zararlara yol açtığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Kulak çöpünü insanlar çok fazla içeriye ittiriyorlar ve dış kulak yolunu kanatabiliyorlar ve enfeksiyona neden olabiliyorlar hatta bazı insanlar kulak zarını delip işitme kayıplarına yol açabiliyorlar. Çok ciddi durumlara yol açabilirler. Kulak çöpü kullanımını kesinlikle önermiyorum.

Kulak tıkanıklığı varsa ve dolgunluk hissediliyorsa en doğrusu bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmasıdır. Kulağın içine hiçbir cisim sokmayın. Bazı hastalar toplu iğne ve benzeri cisimleri sokmaya çalışıyor, bunları kesinlikle yapmayın"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Canan Karatay hakkındaki yazışmayı ilk kez açıkladı: "Bu kadını susturalım"
Foto Galeri Canan Karatay hakkındaki yazışmayı ilk kez açıkladı: "Bu kadını susturalım" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TCMB, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı
TCMB, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı
ABD, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin "yakın" olduğunu bildirdi
ABD, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin "yakın" olduğunu bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı
İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı
İmamı bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı
İmamı bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı
Donald Trump'ın göreve gelir gelmez ilk imzalayacağı kararname belli oldu
Donald Trump'ın göreve gelir gelmez ilk imzalayacağı kararname belli oldu
Dolar yükseliyor, Euro'da düşüş var! Günün ilk rakamları...
Dolar yükseliyor, Euro'da düşüş var! Günün ilk rakamları...
Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti gibi! Nelsson için bonservis bile belirlendi
Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti gibi! Nelsson için bonservis bile belirlendi
Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu
Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi