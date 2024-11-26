Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunan Ramazan Özkan ile sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın katil zanlıları belli oldu.

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Bor İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmaları üzerine polis kayıp Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın araçlarının Bor İlçesi TOKİ Mahallesinde bir apartmanın önünde olduğu belirlenmişti. Sabah'ta yer alan habere göre araçların bulunmasının ardından apartmanda yapılan araştırmada Ramazan Özkan'ın bir süre önce bu apartmandan bodrum katını kiraladığı tespit edildi. Polis kapıyı çalmasına rağmen evden ses gelmeyince zorlama yöntemi ile içeri girdiler. Polis ekipleri evin içerisine girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Polis ekipleri içer de 1 erkek ve 1 kadının cansız bedenini buldular.

Evde cansız bedenleri bulunan kişilerin Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın (48) olduğu tespit edildi. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cenazeleri otopsi için ilk önce Bor Devlet Hastanesi morguna daha sonrada detaylı otopsi için Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Korkunç bir cinayete kurban giden Ramazan Özkan(40)'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, Hüsniye Yalçın(48) ın ise evli ve 4 çocuğu olduğu belirlenmişti.

Kafasında mermi çekirdeği...

Cinayet ile ilgili otopsi sonuçları bekleniyordu. Yapılan otopsi sonunda Hüsniye Yalçın'ın boğularak öldürüldüğü ve ayrıca sert bir cisimle darp edildiği, Ramazan Özkan'ın ise ilk tespitlerde sert bir cisimle öldürüldü tespit edilse de yapılan detaylı otopsi incelemesinde Ramazan Özkan'ın hasar almış kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Gözaltına alındılar

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Bor ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonunda, cinayet şüphelileri ile ilgili olarak bugün bir gelişme yaşandı. Bor İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi olarak cansız bedenlerin bulunduğu apartmandaki kiralık konutun sahibi olduğu belirtilen bir kişi ve ona yardım ettiği belirtilen bir kadını gözaltına aldı. Şüpheliler Bor iİçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bor Adiyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.