BIST 9.658
DOLAR 34,64
EURO 36,38
ALTIN 2.915,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu

Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunan Ramazan Özkan ile sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın katil zanlıları belli oldu.

Abone ol

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmaları üzerine polis kayıp Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın araçlarının Bor İlçesi TOKİ Mahallesinde bir apartmanın önünde olduğu belirlenmişti. Sabah'ta yer alan habere göre araçların bulunmasının ardından apartmanda yapılan araştırmada Ramazan Özkan'ın bir süre önce bu apartmandan bodrum katını kiraladığı tespit edildi. Polis kapıyı çalmasına rağmen evden ses gelmeyince zorlama yöntemi ile içeri girdiler. Polis ekipleri evin içerisine girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Polis ekipleri içer de 1 erkek ve 1 kadının cansız bedenini buldular.

Evde cansız bedenleri bulunan kişilerin Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın (48) olduğu tespit edildi. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cenazeleri otopsi için ilk önce Bor Devlet Hastanesi morguna daha sonrada detaylı otopsi için Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Korkunç bir cinayete kurban giden Ramazan Özkan(40)'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, Hüsniye Yalçın(48) ın ise evli ve 4 çocuğu olduğu belirlenmişti.

Kafasında mermi çekirdeği...

Cinayet ile ilgili otopsi sonuçları bekleniyordu. Yapılan otopsi sonunda Hüsniye Yalçın'ın boğularak öldürüldüğü ve ayrıca sert bir cisimle darp edildiği, Ramazan Özkan'ın ise ilk tespitlerde sert bir cisimle öldürüldü tespit edilse de yapılan detaylı otopsi incelemesinde Ramazan Özkan'ın hasar almış kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Gözaltına alındılar

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Bor ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonunda, cinayet şüphelileri ile ilgili olarak bugün bir gelişme yaşandı. Bor İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi olarak cansız bedenlerin bulunduğu apartmandaki kiralık konutun sahibi olduğu belirtilen bir kişi ve ona yardım ettiği belirtilen bir kadını gözaltına aldı. Şüpheliler Bor iİçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bor Adiyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Galatasaray, 13. haftayı ilk sırada tamamladı! İşte puanı
Galatasaray, 13. haftayı ilk sırada tamamladı! İşte puanı
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı!
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı!
19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!
Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor
Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem ev sahipleri dikkat!
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem ev sahipleri dikkat!
CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Varank'ın kreş kapışması: Geri zekalı Türkçe özürlü
CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Varank'ın kreş kapışması: Geri zekalı Türkçe özürlü
AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı
AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı