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Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor

Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor

Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Aile hekimleri, mesai dışında vatandaşlara ücret karşılığı hizmet verebilecek. Yabancı uyruklulara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri ücretli olacak. Ehliyet gibi aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde aile hekimlerine yönelik düzenlemeler de yer aldı. NTV'de yer alan habere göre Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Acil haller hariç haftada 40 saatten az olmayacak

Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydı ile bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatırılacak.

Bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri, aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarları, dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenecek.

SGK ile bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı yapılabilecek.

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