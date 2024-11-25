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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi

Macaristan'ı 81-76'lık skorla mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 42. Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Gasper Okorn yönetimindeki Macaristan ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı A Milli Erkek Basketbol Takımımız karşı karşıya geldi.

Savaria Arena'da oynanan müsabakada kazanan 81-76'lık skorla millilerimiz oldu.

MİLLİLER, AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NI GARANTİLEDİ

Alınan bu sonuçla birlikte grupta ilk 3 sırada yer almayı garantileyen milli takım 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

MİLLİ TAKIM, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Cedi Osman'ın üst üste bulduğu 8 sayı ile maça hızlı başlayan milli takım, ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci çeyreğe daha etkili başladı. Ancak çeyreğin son bölümünde vitesi yükselten ay-yıldızlılar, soyunma odasına 40-31 üstünlük ile gitti.

MİLLİLER, 5 SAYI FARKLA GALİP GELDİ

Üçüncü periyotta daha iyi bir perfoRmans gösteren ev sahibi ekip, 14'e kadar çıkan farkı eritti ve son çeyreğe 54-54 beraberlikle gidildi.

Son çeyrekte tekrardan üstünlüğü eline alan Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 81-76 galip ayrıldı.

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