Malatya'da korkutan deprem! Şiddeti açıklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de 4.6 büyüklüğünde, 9 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Doğanşehir Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
yerin 9 kilometre derinliğinde ve saat 20.20'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 25, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-11-25
Saat:20:20:04 TSİ
Enlem:38.16222 N
Boylam:37.855 E
Derinlik:9.75 km
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