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Malatya'da korkutan deprem! Şiddeti açıklandı

Malatya'da korkutan deprem! Şiddeti açıklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de 4.6 büyüklüğünde, 9 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

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AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Doğanşehir Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

yerin 9 kilometre derinliğinde ve saat 20.20'de meydana geldi.

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