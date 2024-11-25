Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yetkisiz çakar, tepe lambası kullanımı ve ruhsatsız ateşli silahlara ceza artırımıyla ilgili, "Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öğretmenlerimizin dün kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum. 23 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz programla hem ulvi bir vazifeyi yerine getiren sevgili öğretmenlerimizle bir araya geldik, hem de 20 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Vatanımızın her bir köşesinde birer eğitim neferi olarak aşkla görev yapacaklarına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

Kendisini 1940'ların şartlarında gören eğitime ideolojik bakan bir kesim bulunuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz hayata geçirilmesinde bu kesimin sabotajlarına maruz kalıyoruz. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi için üzerimize düşeni yapacağız. 81 vilayetimizde, sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın meşalesini taşıyan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum.

Türkiye, bizim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiştir. Nice sorunları çözdük. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadın haklarının hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz ama geriye baktığımızda aşılmaz denilen sorunları çözdüğümüz gerçektir. Kadınlarla dayanışma içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz.

"SON DERECE TEHLİKELİ SAVAŞ 14 AYDIR DEVAM EDİYOR"

Dış politikada yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in başlattığı saldırlar, Lübnan'ı ve Suriye'yi içine alarak ilerliyor. Son derece tehlikeli savaş 14 aydır devam ediyor. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze'ye dikkat çekiyoruz. İsrail ile ticareti tamamen keserek, 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarhınazar ettik. İslam dünyasının İsrail'e karşı tek bilek olması için yoğun gayret ediyoruz. Filistin halkına ve Gazze'li mazlumlara kardeşlik görevini yerine getirmekteyiz. Böyle insanı meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını muhatap almadık, almayacağız. 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlerin hesabını versinler. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptığından kat be kat fazladır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin özgürleşinceye kadar tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Riyad toplantısında, Gazze'deki katliamın durdurulması için ülkemizin attığı adımlardan sayişle bahsedildi. İklim Zirvesi'nde Gazze'deki İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle olan mücadelesini anlattık. Sıfır Atık Hareketi'nin önemini ifade ettim.

Bakü'de de İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Türkiye'nin bu mücadelede attığı adımları anlattık. Her iki zirvede pek çok hükümet ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptık. 14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar Emiri ile görüşmemizin ana konusu ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G-20 liderler zirvesinde İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi muhataplarımıza izah ettik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kimseden korkmadan Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Sabreden zafere ulaşır.

"NETANYAHU İÇİN ÇEMBER DARALIYOR"

Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkartması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması Roma statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak biz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu kararı destekliyoruz.

"GÜNLÜK ÜRETTİĞİMİZ PETROL MİKTARI 155 BİN VARİLİ GEÇMİŞTİR"

İstanbul Enerji Forumu sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız ülke hedefimiz, bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak, 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden yüzde 97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satışı yakalayacağız. Doğalgazda 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılıyoruz. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama, sondaj çalışmalarımız sürüyor. Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Şu an günlük ürettiğimiz petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir. Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önledik.

CHP'LİLER MECLİS'TEKİ SALDIRISI

Bakanlıklarımızın 2025 yılına dair bütçeler için çalışmalar devam ediyor. Bütçe sürecine Kabine olarak büyük önem veriyoruz. Gelecek yılla ilgili vizyonumuzu milletimizin temsilcileri ile paylaşıyoruz. Bizim halkımızdan gizlimiz saklımız yoktur. Hükümetlerimizin alameti farikası daima şeffaflık olmuştur. Muhalefetten gelen her türlü fikre açık olduğumuzu vurguladık. Millete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirmeye müsaade etmeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaşananlar hepimizin yüzünü kızartmıştır. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi Meclis'imizin konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için tüm hizmetlerin vatandaşların hakkını koruyacak şekilde olması önceliğimizdir. Vatandaşlarımıza hizmet verecek her kurumun teftişi konusunda hassasiyetimiz vardır. Hiç kimse hukuktan nizamdan azade değildir. Devlet kargoları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi vatandaşımıza hizmet etmektir.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Biz süredir milletimizden çokça şikayet aldığımız çakarla ilgili cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız silah konusunda düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Devlet Denetleme Kurumumuz bundan sonra denetlemeleri çok daha sıkı takip edecek. Hatası kusuru olan kim varsa gereği yapılacak. Yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum.