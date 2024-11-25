ABD medyası duyurdu: Lübnan'da ateşkesi onayladı

ABD basınında yer alan iddiaya göreİsrail Başbakanı Netanyahu, yoğun hava saldırılarıyla tırmandırdığı Lübnan savaşını sonlandırmak için Hizbullah'la ateşkesi prensipte kabul etti. Lübnan’a iletilecek anlaşma için bazı çekinceler devam ederken, İsrailli yetkililer müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ve ateşkese her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Netanyahu için savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Eylül tarihinde yoğun hava saldırıları başlatarak savaşı taşıdığı Lübnan'la ateşkes anlaşmasına onay verdi.

CNN International'ın haberine göre, Hizbullah'la varılan ateşkesi Tel Aviv yönetimi prensipte kabul etti.

Haberini konuya aşina bir kaynağa dayandıran uluslararası televizyon, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Pazar akşamı gerçekleştirilen toplantının ardından söz konusu onayın verildiğini bildirdi. Habere göre, bugün itibarıyla Lübnan'a iletilmesi beklenen anlaşmaya dair İsrail'in bazı çekinceleri devam ediyor.

İsrail'den açıklama

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "Her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

Lübnan'a yönelik saldırılar

Gazze Şeridi'ndeki savaştan bir gün sonra, 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, 10 ayı aşkın süre sınır çevresinde gerçekleşti. Savaşı Lübnan'a taşımaya karar veren İsrail dokuz hafta önce yoğun hava saldırılarına başladı ve başkent Beyrut dahil birçok şehri cehenneme çevirdi. İsrail kara işgalini ise 1 Ekim tarihinde resmen duyurdu.

Son dokuz haftadaki İsrail saldırılarında Lübnan'da en az 3 bin 200 kişi yaşamını yitirdi, 8 Ekim 2023'ten itibaren ise can kayıpları 3 bin 750'yi aştı.