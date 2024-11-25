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Kar tatili uzadı! Valilik duyurdu, yarın da okul yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kar tatili uzadı! Valilik duyurdu, yarın da okul yok

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.

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