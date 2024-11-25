Eşine uyuşturucu verip çok sayıda erkeğe tecavüz ettiren sanık için istenen ceza belli oldu

Fransa'da savcılık, eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına uğrattığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkındaki suçlamaları kabul eden baş sanık Dominique Pelicot'un 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, ülke gündemine oturan ve Avignon kentinde yaklaşık 3 aydır süren cinsel istismar davasında sona yaklaşıldı.

Savcılık, eşini uyuşturarak 10 yılı aşkın süredir 50 kişinin cinsel istismarına maruz bırakmakla suçlanan baş sanık Pelicot'un 20 yıl hapse çarptırılmasını talep etti.

Davanın görüldüğü Vaucluse Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki nihai kararını aralık sonunda açıklaması bekleniyor.

Pelicot, 17 Eylül'de çıkarıldığı duruşmada yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de cinsel istismarcı olduğunu söylemişti.

Avignon'da 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un, eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin tecavüzüne uğramasına ilişkin dava, eylül başında görülmeye başlanmış ve ülkede tepkilere yol açmıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.