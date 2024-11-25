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Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde

Yeni dizi 'Eşref' geliyor: Çağatay Ulusoy başrolde

Geçtiğimiz haziran ayında final yapan 'Gaddar' dizisinde büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'dan yeni bir dizi haberi geldi. Başarılı oyuncu, yeni projesi 'Eşref'le ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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'Gaddar' dizisindeki 'Dağhan' karakteriyle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy, hayranlarını sevindirecek bir habere imza attı. Ulusoy'un başrolünde yer alacağı 'Eşref' dizisi, yeraltı dünyasının ünlü bir isminin hikayesini anlatacak.

Tims&B imzalı 'Eşref'. Ethem Özışık'ın yazdığı diziyi, Uluç Bayraktar yönetecek. Çağatay Ulusoy’un başrol oynayacağı dizinin kadın başrolü ise henüz belli olmadı.

Şubat 2026'da ekranlarda olması planlanan dizide yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikâyesi anlatılacak.

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