Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddet' konusunda uyarı: "Sinema ve dizi sektörü kendine çekidüzen versin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi. "İnsana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kadına şiddet konusunda, sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, öldürmekten zevk alan seri katiller gibi her gün onlarca kadını, çocuğu, yaşlıyı, bebeği hunharca katlediyor." dedi.

Erdoğan, "Katliam şebekesinin barbarlıkları karşısında Filistin'in onurlu kadınları zalime boyun eğmeyen asil duruşlarıyla tüm dünyaya, tüm kadınlara örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir"

Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Eşrefi mahlukat olan insana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır."dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Kadına el kaldıran, fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir, bunu temin etmek de devletin asli görevidir.

Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur.

(İstanbul Sözleşmesi) 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor.

Kadınlara, anne, eş ve kız çocuklarına şiddet uygulayan, ayrımcılık yapan ve öteleyenlerin insani, vicdani, kutsal değerlerden bahsetme hakkı olamaz.

(Diyarbakır anneleri) Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetimi neden bu kahraman annelerin acılarına yıllardır bigane kalıyor."

Yıllardır ciğerparelerine yeniden sarılmak için mücadele veren Diyarbakır annelerinin feryatlarına kulak tıkayanların samimiyeti elbette sorgulanır

Eski genel başkanın parti içi darbe ile emekliye sevki ve seçim sürecinin tamamlanmasıyla CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kaldırıldı.

"Sinema ve dizi sektörü kendine bir çekidüzen vermeli"

Erdoğan, "Kadına şiddet konusunda, sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.