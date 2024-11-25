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Ahmet Özer'in avukatları mahkemeden tahliye talebinde bulundu

Ahmet Özer'in avukatları mahkemeden tahliye talebinde bulundu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye dilekçesi sundu. Avukatlar 25 gündür iddianame hazırlanması için somut adım atılmadığını ifade etti.

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"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, hakimliğe gönderilmek üzere söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi Başsavcılığa sundu.

Avukat Sınar, dilekçeyi sunmadan önce İstanbul Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada bulundu. Sınar, Özer'in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını iddia etti.

Sınar, Özer'in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

Avukat Ersöz ise konuya ilişkin geniş bir dilekçe sunduklarını anlattı.

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