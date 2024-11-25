Türkiye Finans'tan gerçek zamanlı 'Güvenli Arama' bildirimi

Türkiye Finans, "Güvenli Arama" mobil bildirim (push notification) sistemini devreye aldı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden gerçek zamanlı mobil bildirim sistemi ile güvenli dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Yeni hizmetle "Türkiye Finans Mobil" bankacılık uygulamasını indirip kullanan Türkiye Finans müşterileri, artık banka tarafından yapılan aramaların güvenli olduğuna dair gerçek zamanlı bildirim alacak.

Geliştirilen sistemle müşteri bankadan arandığında, doğru müşteriyle görüşüldüğü teyit edildikten yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak, tarih, saat bilgisi ve görüşülen müşteri temsilcisinin ismini de içeren bir mobil bildirim gönderiliyor.

Bu bildirim, müşterinin bankayla güvenli bir görüşme yaptığını doğruluyor ve sahte aramalarla ilgili kaygıları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Müşteriler, mobil uygulamaya giriş yapmalarına gerek kalmadan bildirimlerini doğrudan telefonlarının ana ekranından görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, sektörde müşteri deneyimi mükemmellik standartlarını belirlemek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Finans olarak bankacılık sistemlerini müşteri deneyimi odaklı yeni teknolojik fonksiyonlarla sürekli geliştirdiklerini aktaran Arslan, "'Hayat Mobil, Bankan Mobil' mottosuyla müşterilerimizin bankacılık yolculuğunu Türkiye Finans'ın insan odaklı teknoloji yaklaşımıyla daha güvenli, akıcı ve kesintisiz hale getiriyoruz. Telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden 'Güvenli Arama Mobil Bildirim' sistemi ile müşterilerimizin kendilerini her görüşmede güvende hissetmelerini sağlamayı hedefledik." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir:Kerem Alp Eren Kaya