Doğu Ekspresi biletleri 5 bin 250 liradan satışa çıktı

Kış aylarının en çok tercih edilen rotasını çizen Turistik Doğu Ekspresi'nin seferleri 23 Aralık'ta başlıyor. 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletler hızla tükenirken ocak ayı için yer kalmadığı belirtildi. Bilet fiyatlarının yanı sıra tur şirketleriyle çıkılan seyahatlerde ödenecek tutar 30 bin lirayı buluyor.

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İlk seferi 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Karslı turizmciler Turistik Doğu Ekspresi’ni bekliyor. Kentte otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık’ta başlıyor. İlk seferine Ankara’dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi masalsı bir yolculuğun ardından son durağı Kars’a varacak.

Son yılların gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi’nde bu yıl da talep patlaması yaşanırken, satışa çıkan biletlerin kısa ürede tükendiği, hatta Ocak ayı için de yer kalmadığı ileri sürüldü.

Kar’s Otel Müdürü ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “ 23 Aralık ve 2 Mart tarihleri arasında faaliyete başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ne çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma şeklinde hareket ederken Kars’tan da Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenliyor." açıklamasını yaptı.Öte yandan 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara’dan başlayacak olan yolculuk sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars’ta son bulacak.

Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri TCDD’de 5 bin 250 liraya satılırken, paket program hazırlayan tur operatörlerinin satışa sunduğu Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlar ise 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.