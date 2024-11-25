Karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor! Ekipler seferber oldu

Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, dün saat 07.00 sıralarında Horu Obası istikametinde kar nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

İhbar üzerine asayiş jandarma timi, jandarma arama kurtarma timi, AFAD, belediye ekipleri ve 2 iş makinesiyle arama çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, 4 kişinin bulunması için çalışmalara halen devam edildiği kaydedildi.