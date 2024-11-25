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Yenidoğan çetesine yeni suçlama! Tüm işaretler iyiye gidiyor dediler, öldü!

Yenidoğan çetesine yeni suçlama! Tüm işaretler iyiye gidiyor dediler, öldü!

Yenidoğan çetesi davasına müdahil olmak isteyen veya yeni suç duyurusu yapmaya hazırlanan sayısı giderek artıyor.

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NTV'den Osman Terkan haberine göre, kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı, haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor. 

O hastalardan birinin lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. 

Bebeklerinin sağlığıyla oynandığı iddiasıyla ilgili yeni suç duyuruları devam ederken, erişkinlerin tedavi süreçlerinde de ciddi ihmaller olduğu öne sürenler de var.

Bu mağdurlardan birisi annesini tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia etti. Mağdur şahıs, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu." diye konuştu.

Aile suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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