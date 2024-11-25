Sivas'ta 829 köye ulaşılamıyor

Sivas Valiliği, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 829 köy yolunun ulaşıma kapandığını, Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşın mahsur kaldığını bildirdi.

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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Sivas-Malatya kara yolu Kangal-Hekimhan arası Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşımız mahsur kalmıştır. İmranlı-Kızıldağ mevki ve diğer güzergahlarda ağır tonajlı araçlar bekletilerek, küçük araçların kontrollü geçişi sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehirler arası diğer güzergahlarda ise vatandaşların dinlenme tesisi, karakollar, yol üstü resmi kurumlar, kamu misafirhaneleri ve güvenli alanlarda bekletildiği, yeme-içme ihtiyaçlarının kumanya verilerek karşılandığı bildirildi.

Gürün ilçesi Kındıralık köyünde yaylada açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 829 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Açıklamada, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.