BIST 9.643
DOLAR 34,57
EURO 36,25
ALTIN 2.969,02
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Asgari ücret, memur ve emekli zammı masada...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Asgari ücret, memur ve emekli zammı masada...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında; iç ve dış siyasetteki gelişmeler, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, milyonların beklediği 2025 maaşları dahil pek çok konu ele alınacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları

Sabah'ta yer alan habere göre toplantının en önemli gündem maddesi arasında ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları...Bölgesel ve küresel gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

Özelikle 1000 günü geriden bırakan ancak son günlerde gerilimin hat safhaya çıktığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşın yansımaları değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in soykırım ve işgal politikası olacak. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içi operasyonlar da gündeme gelecek.

Suriye yönetimiyle normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alacak
TÜİK 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alacak
İstanbullular dikkat! İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
İstanbullular dikkat! İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
19 gündür haber yoktu! Cesedi bulundu
19 gündür haber yoktu! Cesedi bulundu
Vali bu sözlerle duyurdu! Bir ilde daha eğitime ara verildi, işte okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Vali bu sözlerle duyurdu! Bir ilde daha eğitime ara verildi, işte okulların tatil olduğu il ve ilçeler
"Kalkan-31" operasyonlarında 1298 düzensiz göçmen yakalandı
"Kalkan-31" operasyonlarında 1298 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
Çocuklarıyla görüntülü konuşurken farkettiler gerçek ortaya çıktı
Çocuklarıyla görüntülü konuşurken farkettiler gerçek ortaya çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Şampiyonluk zor
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Şampiyonluk zor
Arda Güler'in nefis çalımı sosyal medyada gündem oldu
Arda Güler'in nefis çalımı sosyal medyada gündem oldu
Rus ordusu, Ukrayna için savaştığını söylediği bir İngilizi yakaladı
Rus ordusu, Ukrayna için savaştığını söylediği bir İngilizi yakaladı
İsrail, Irak'ı sahte bahanelerle tehdit etti
İsrail, Irak'ı sahte bahanelerle tehdit etti