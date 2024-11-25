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"Kalkan-31" operasyonlarında 1298 düzensiz göçmen yakalandı

"Kalkan-31" operasyonlarında 1298 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını duyuran Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Yerlikaya, 5 bin 735 noktadaki denetimlerde 28 bin 835 personel ve 9 bin 74 ekibin görev aldığını belirterek, göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yerin kontrol edildiğini bildirdi.

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