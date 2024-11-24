Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı

Antalya Havalimanı'na iniş yapan Azimuth Hava Yolları'na ait bir uçağın motor kısmında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, pist geçici olarak kapatıldı.

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Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.