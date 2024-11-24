BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Antalya Havalimanı'nda panik! Uçağın motoru yandı

Antalya Havalimanı'na iniş yapan Azimuth Hava Yolları'na ait bir uçağın motor kısmında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, pist geçici olarak kapatıldı.

Abone ol

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu
Samsunspor ve Alanyaspor 1 puana razı oldu
Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
Konyaspor - Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi
Balıkesir'deki mermer ocağında facia! 1 işçi yaşamını yitirdi
RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: Asla izin veremeyiz
RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: Asla izin veremeyiz
Beşiktaş evinde kabusu yaşadı: 2-4!
Beşiktaş evinde kabusu yaşadı: 2-4!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa mı etti?
İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti
İstanbul'da vahşet! 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve intihar etti
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
O illerde eğitime kar engeli! Okullar tatil...
O illerde eğitime kar engeli! Okullar tatil...
Kandilli duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!
Kandilli duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü