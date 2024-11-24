BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı. Her bir eser, sanatçısının gönlünden kopup gelen bir hikâyeyi anlatıyor, bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik eden Erdoğan, paylaşımında sergide sanatçılarla çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değil
Sivasspor-Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı
Sivasspor-Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı
PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Adana'da maden işçileri karda mahsur kaldı
Adana'da maden işçileri karda mahsur kaldı
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağışlar kar şeklinde olacak
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağışlar kar şeklinde olacak
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti