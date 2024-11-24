BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı

PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Abone ol

İlçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezini çoklu roketlerle hedef aldı.

Terör örgütünün, ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Verilen penaltı komediydi"
Foto Galeri Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Verilen penaltı komediydi" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da maden işçileri karda mahsur kaldı
Adana'da maden işçileri karda mahsur kaldı
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağışlar kar şeklinde olacak
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağışlar kar şeklinde olacak
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti
Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cam şişeye koydukları torpili patlatan çocuklara büyük şok!
Cam şişeye koydukları torpili patlatan çocuklara büyük şok!
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Anadolu Otoyolu'nda son durum ne? Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nda son durum ne? Yoğun kar yağışı etkili oluyor