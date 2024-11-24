PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.Abone ol
İlçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezini çoklu roketlerle hedef aldı.
Terör örgütünün, ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.
Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.
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