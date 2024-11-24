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Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray'ın 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdığını bildirdi.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Başkentray'ın, açılışından bu yana 104 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Başkentray'ın, tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Başkentray, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirterek, Ankara'daki ekiplerin yolcu taleplerini dikkatle izlediğini ve sefer sıklığını buna göre planladığını kaydetti.

Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan çalışmaların hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getirdiğini aktaran Uraloğlu, "Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

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