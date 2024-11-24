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Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Altun, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken fedakarlıkla çalışan, onlara ışık olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

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 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken fedakarlıkla çalışan, onlara ışık olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günde, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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