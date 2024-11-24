Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı

Rize'de hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi.Abone ol
Kanser tedavisi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam 68 yaşında yaşamını yitiren Mustafa Ceylan için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Mustafa Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, eğitim camiası çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından merkeze bağlı Balsu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.