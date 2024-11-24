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Canlı yayında olduğunu unutan Sergen Yalçın'dan olay hareket!

Yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez canlı yayında olduğunu unutarak yaptığı bir hareketle sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig'de birçok takımı çalıştırmasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ekol TV ekranlarında Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrumspor-Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında olduğunu unutarak hiç beklenmedik bir harekete imza attı.

Bir anda cebinden sigara çıkaran Sergen Yalçın, paketinden bir dal sigarayı çıkarırken o anları fark eden moderatör Candaş Tolga Işık canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

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