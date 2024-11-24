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MEB'den yeni yönetmelik! Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor

MEB'den yeni yönetmelik! Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne göre kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerine uzman görevli atanacak.

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Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak  öğretmenlerden görevlendirme yapılacak. Her ikisi durumun da sağlanamaması durumunda kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yetkilendirilecek.

Bunun da mümkün olmaması hâlinde öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kütüphane sorumlusuna bir de yardımcı memur görevlendirilecek. Öğretmen ve memurun hizmet içi eğitime katılmaları sağlanacak. Kütüphaneciye ve yardımcısına başka görev verilemeyecek.  

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