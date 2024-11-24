İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Kemal Kılıçdaorğlu'na tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede yaptığı savunmasına ilişkin, "Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, bazı belediyelerdeki görevden almalara ilişkin, "İYİ Parti olarak 22 Kasım 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş olduğumuz kanun teklifimiz ile yerel yönetimlerin demokratik meşruiyetinin muhafazası, kayyum yetkisinin sınırlandırılması, yargının görüşü ve denetimine tabi tutulması için gerekli adımları attık ve kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunduk. Süreci kararlılıkla takip edecek ve millet iradesine her zaman her yerde sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum"

Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında yürütülen hukuki süreçle ilgili çıktığı mahkemede kamuoyunun dikkatini çeken açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bana sorarsanız demokrasi tarihimizde önemli yeri olan siyasi partilerin genel başkanlarının söylemleri nedeniyle ve siyasi rakiplerinin şikayetlerine bağlı olarak yargılanmaları hiç de yerinde bir uygulama değildir. Yargılanmasına neden olan iddialarla ilgili açıklamaları elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi takdirleridir. Ancak geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim. İYİ Parti'nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir. Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum. Bizim yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak kendimize ait değerlendirmeyi ve öz eleştirileri yetkili organlarımızla yapar, yarınlara dair yol haritamızı da yine kendi irademizle belirleriz."

"Çok fazla şey söylemeye gerek yok." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren, 2014'te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Sayın Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini cumhurbaşkanı adayı yapan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisine uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim. Yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken komşu eviyle kavgaya tutuşmak size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir sorumlusu başkası, seçim kaybedilir sorumlusu yine bir başkası. Böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var ama dünün de bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki; başkasını itham kendini müdafaa değildir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu."