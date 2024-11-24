BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı! Feci kazada il başkanı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı! Feci kazada il başkanı hayatını kaybetti

 Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara olduğu bildirildi.

Abone ol

Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kabahaydar kavşağında, İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü polis 7 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Ilgaz Dağı geçidinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Ilgaz Dağı geçidinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Okan Buruk: Oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış
Okan Buruk: Oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış
Volkan Demirel'den maç sonu hakeme tepki
Volkan Demirel'den maç sonu hakeme tepki
İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı
İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı
Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu
Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu
'GÖKBEY' tüm görevler için hazır
'GÖKBEY' tüm görevler için hazır
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında