Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı! Feci kazada il başkanı hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara olduğu bildirildi.Abone ol
Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kabahaydar kavşağında, İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü polis 7 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yaşamını yitirdi.