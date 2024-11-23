BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili oluyor. Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Abone ol

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.

İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.

Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
'GÖKBEY' tüm görevler için hazır
'GÖKBEY' tüm görevler için hazır
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında
Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık
Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık
20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı
20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına rekor kazanç
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına rekor kazanç
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! 20 bin öğretmen ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! 20 bin öğretmen ataması yapıldı
Galatasaray'dan olay Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'dan olay Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Türkler yaptı! Dünya orduları sıraya girdi
Türkler yaptı! Dünya orduları sıraya girdi
Murat Kurum: 2025 biterken evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak
Murat Kurum: 2025 biterken evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak