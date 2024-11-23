BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altında

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 katlı bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 15 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 6 bin metrekarelik alanın kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

İtfaiyenin zaman zaman patlamaların olduğu fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana gelirken, patlamalar da oldu.

İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.

Yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık
Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık
20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı
20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına rekor kazanç
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına rekor kazanç
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! 20 bin öğretmen ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! 20 bin öğretmen ataması yapıldı
Galatasaray'dan olay Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'dan olay Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Türkler yaptı! Dünya orduları sıraya girdi
Türkler yaptı! Dünya orduları sıraya girdi
Murat Kurum: 2025 biterken evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak
Murat Kurum: 2025 biterken evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak
Galatasaray, Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup etti
Galatasaray, Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup etti
Rusya: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
Rusya: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
TESK Başkanı: Her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor
TESK Başkanı: Her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor