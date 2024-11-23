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Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık

Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Saçmalık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 13. haftasında zorlu Kayseri deplasmanından 6-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları...

Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet...

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"Samet, Mert Hakan, Oğuz Aydın gibi oyuncuları mental olarak nasıl hazır tutuyorsunuz?"

Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim.
Jose Mourinho kendisine yöneltilen Talisca transferi ile ilgili soruya, 'Hiçbir şey bilmiyorum. Oyuncularımdan mutluyum' cevabını verdi.

RONALDO HABERLERİNE YALANLAMA

Cristiano Ronaldo belki bir gün özel jetine atlayıp eski arkadaşı olan Jose Mourinho'yu görmeye gelebilir. Kaldığım otelde yemek yiyebiliriz. Ancak eğer Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferini soruyorsanız bunu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar.

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