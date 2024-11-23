Galatasaray'dan olay Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maç için "Kayseri'de bir penaltı var. Akıllara ziyan!" dedi.

Abone ol

Galatasaray Yöneticisi Metin Öztürk, Bodrum FK - Galatasaray maçı öncesi, Bodrum Şehir Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Belki Osimhen herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum. İnşallah bu kalitede oyuncular ülkemize gelmeye devam eder." diyerek sözlerine başlayan Öztürk, "Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. İkinci sırada olan rakibimizin maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık skora göre konuşmak 2 rakibimiz için standart hale geldi. 3 gün önce bir spor kanalında ikinci sıradaki rakibimizin 3 tane yönetim kurulu üyesi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı. Şaşırtan ise büyük ümit beslediğimiz, seçilmesi için büyük emek verdiğimiz, ikinci sıradaki rakibimizi hariç tutuyorum çünkü onlar boş oy attı." dedi.

"MOURİNHO'YA LAF YOK..."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerini şok ettiğini ifade eden Öztürk, "Federasyon bizi şok ediyor. İnanamıyorum. İbrahim Başkan 2 kere konuştu. Birinde Okan Hocayla ilgili. Mourinho'nun bizim Türk'lüğümüzü aşağılamakla yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok, Okan hocaya hemen laf yetiştirdi. İkinci sıradaki rakibimizin çıktığı kanala çıktı yine bizi suçladı. İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı." ifadelerini kullandı.

"BİR PENALTI OLUYOR AKILLARA ZARAR"

Metin Öztürk son olarak ise Fenerbahçe - Kayserispor maçında verilen penaltı ve Mourinho hakkına konuştu ve sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün Kayseri'de bir maç oynandı. Skor beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı oluyor akıllara ziyan! Kostic adamın ayağına basıyor. Bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git! Çok haklılar. Federasyon Başkanı ikinci sıradaki rakibin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Nedir bu? Anlamakta zorlanıyorum. Diğer Federasyon'dan şikayet ettik. Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Adam bizi küçük düşürecek şeyler yapıyor. Değil Osimhen, 3. sınıf bir oyuncu bile gelmez Türkiye'ye."