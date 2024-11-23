Asgari ücrette zam pazarlığı kaç liradan başlayacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala, milyonların gözü 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyon doğrudan çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak.

Abone ol

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, toplam 15 kişiden oluşan bir heyet tarafından belirlenecek. Komisyon; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Görüşmelere işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilci katılacak.

Pazarlık Hangi Orandan Başlayacak?



Ekonomim'de yer alan habere göre, Kamuoyunun beklentisi, asgari ücret pazarlığının yüzde 25-35 arası bir zam oranı ile başlaması yönünde.



Muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret şu şekilde şekillenebilir:



Yüzde 20 zam: 20.402 TL

Yüzde 25 zam: 21.252 TL

Yüzde 30 zam: 22.102 TL

Yüzde 35 zam: 22.502 TL



Yüzde 40 zam: 23.802 TL

Sonuç ve Beklentiler



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştireceği görüşmelerde, hem işçi hem de işveren tarafının talepleri dikkate alınarak, 2025 yılı için çalışanların alım gücünü artıracak bir zam oranının belirlenmesi bekleniyor.



Tüm süreç, Aralık ayındaki toplantılar sırasında netleşecek.