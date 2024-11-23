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Bodrum FK - Galatasaray (CANLI)

Bodrum FK - Galatasaray (CANLI)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor.

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Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Bodrum FK 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

46' İkinci yarı başladı.


İlk yarı sonucu: Bodrum FK 0-0 Galatasaray

44' Bodrum FK'da Ege Bilsel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

32'Sallai, rakip yarı alanda Taylan'a faul yaptı. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

31'Galatasaray, kendi yarı alanında top çeviriyor...

30'Mücadelede ilk yarım saatlik bölümü geride bıraktık.

24'Kaleci Gökhan'ın tedavisi saha içinde halen devam ediyor...

23'Kullanılan serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray oyuncusu Metehan çarpıştı. Hakem Ali Meteoğlu sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

22'Bodrumspor'da Ege, orta alanın sağında Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21'Fredy, sol kanattan sert bir şut çekti fakat top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

20'Galatasaray, kendi yarı alanında top çeviriyor...

15'Ayiti'nin merkezden Puşcaş'a yolladığı uzun topta Puşcaş topa yetişemedi. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

13'Mertens'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'dan sekerek penaltı noktasına kadar geldi. Osimhen'in röveşata denemesinde top farklı şekilde üstten dışarı gitti. Bodrumspor, kale vuruşu kullanacak.

12'Barış Alper, rakip yarı sahasnın ceza sahası sağında Fredy'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

10'Gökdeniz, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Metehan araya girerek tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi. Bodrumspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9'Celustka, orta alanda Osimhen'e faul yaptı.

8'Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

5'Mertens'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gökhan'da kaldı.

3'Galatasaray, hazırlık pasları yapıyor...

1' Maç başladı.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Okan Buruk'lu sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Volkan Demirel'li Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

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