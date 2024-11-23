"Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım'a ertelenmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesi davasında mahkeme ara kararı açıkladı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu, toplam 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 6. gününde devam etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmada gazeteciler ve avukatlar yerlerini aldı. Adı çetenin lideri olarak anılan Fırat Sarı savunmasını yaptı. Sarı'nın savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.